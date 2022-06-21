Мама одобрила: правда о новой девушке Тимати вышла наружу

Новый роман Тимати, судя по всему, обрел серьезное будущее. К такому выводу пришли пользователи Сети, заметив, что Симона Юнусова ставит лайки на все публикации модели Валентины Ивановой в соцсетях. Отмечает она не только совместные кадры Ивановой с Тимати, но и довольно откровенные фото, на которых модель позирует обнаженной.

Правду о новой девушке певца выведала светский журналист Алена Жигалова . По ее данным, Валентина родилась в Сыктывкаре, а затем работала моделью в Санкт-Петербурге.

«Переехала в Москву, где нашла свое счастье», — отметила Жигалова в Telegram-канале.

Кстати, ранее Юнусова выкладывала снимки модели вместе с другими посетителями серф-лагеря Тимати в собственных соцсетях. В подписи к кадрам она высоко оценила фигуру Валентины, отметив, что от нее «нельзя оторвать глаз». Тот факт, что мама Тимати одобрила новую пассию сына, доказывает и совместный выход певца в окружении двух близких ему женщин на юбилее Филиппа Киркорова. Напомним, по слухам, роман музыканта с Анастасией Решетовой распался именно из-за влияния Симоны, невзлюбившей девушку.