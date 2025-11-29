«Можете сделать экспертизу, я не гуляла от него»: сюжетную дыру с породами щенков в «Барбоскиных» не могут объяснить даже создатели

Меню
29 ноября 2025 14:44
Вот что происходит в родительской спальне будки главных героев. 

Мультсериал «Барбоскины» давно завоевал сердца зрителей — и вместе с любовью к героям у многих возникает любопытный вопрос: почему в одной собачьей семье собрались настолько непохожие друг на друга щенки?

На кого похожи щенки

Гена напоминает вдумчивого спаниеля, Роза — изысканного пуделя, Дружок — энергичную дворняжку, Лиза — любознательную таксу, а Малыш и вовсе выделяется необычной внешностью, будто в нём есть что‑то от... кота.

Нагуляла Мама Барбоскина?

Фанаты не раз пытались найти объяснение этому забавному несоответствию. Кто‑то предполагает, что родители Барбоскины усыновили щенков разных пород, а родной Малыш появился в семье позже. Есть и более специфичные версии, в которых люди отмечают, что животные не отличаются моногамностью.

Словом, намек на беспорядочные связи Мамы и мемы с цитатами: «Можете сделать экспертизу, я не гуляла от него».

Другие строят теории о загадочных кошачьих предках, которые могли повлиять на внешность младшего члена семьи. Есть и более замысловатые версии — например, о том, что родители скрывают своё истинное прошлое, а материальное благополучие семьи намекает на некие тайные занятия.

Попытки создателей оправдаться

Однако если присмотреться к мультсериалу внимательнее, становится ясно: разнообразие пород — это прежде всего художественный приём. Аниматорам важно, чтобы каждый персонаж был узнаваем с первого взгляда, особенно для детской аудитории.

Внешность героев тонко подчёркивает их характер: серьёзность Гены, кокетство Розы, беззаботность Дружка, настойчивость Лизы. Даже необычная внешность Малыша работает на образ — он самый младший, самый трогательный, и его «нестандартность» лишь усиливает очарование.

По нашему мнению, версия с усыновлением щенков выглядит круто и позволит рассказать детям о непростых жизненных ситуациях, открывая множество маневров для сюжета в будущем. Однако «Барбоскины» — это не детектив с загадками, а тёплая история о семье, где ценят друг друга независимо от того, кто на кого похож.

В конце концов, главное в этом мультсериале — не генетические тонкости, а то, как герои поддерживают друг друга, учатся понимать различия и вместе находят выход из самых забавных ситуаций.

Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план.

Фото: Кадр из сериала «Барбоскины»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
