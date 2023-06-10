Мама Кати из «Двух капитанов» стала другим человеком: прошли бы мимо и не узнали

Яркая и талантливая актриса Ирина Печерникова, сыгравшая множество великих ролей, прожила очень сложную и даже трагичную жизнь. На ее пути были не только слава и успех. Она узнала, что такое быть несчастливой в браке, получить забвение в профессии, иметь большие проблемы с алкоголем и хоронить самых близких. Такую судьбу никто не решился бы назвать легкой и безоблачной.

Родилась Ирина в обычной советской семье в Чечне, но вскоре они переехали в столицу. И после окончания школы девушка поступила учиться в Школу-студию МХАТ. Актерская карьера началась у нее не сразу, поскольку за съемки во время обучения можно было вылететь из студии. Однако первая же роль — донна Анна в киноленте «Каменный гость» — оказалась главной, и девушку сразу заметили.

После этого Ирина стала работать в театре «Ленком», где ее партнерами были такие звезды, как Дуров, Гафт, Джигарханян, Державин и другие. Вверх шла и карьера в кинематографе. Печерникова снялась в фильмах «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Мартин Иден» и т.д. Но все закончилось из-за замужества и переезда к мужу в другую страну. Там стать актрисой у нее не получилось, а домохозяйкой она стать не смогла. И вернулась на родину.

Но возвращение не принесло ей ни счастья, ни былой славы. Ее все реже стали приглашать сниматься. Начались запои. Следом — еще два несчастных брака (со вторым мужем развелась, а третий был убит). И в результате большие проблемы со здоровьем, онкология. Ирина превратилась в никому не нужную одинокую старуху. И даже попытки в 2000-х вернуться на экраны с помощью телешоу обернулись провалом. Умерла актриса в полном одиночестве от инфаркта.