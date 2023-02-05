«Мама» Гарри Поттера так изменилась: что стало с рыжей красавицей (фото)

Именно Элли Дарси-Олден воплотила на экранах образ юной Лили Эванс, матери Гарри Поттера. Актриса появилась в финальных частях серии фильмов о знаменитом волшебнике, заработав всемирную известность.

Для Элли роль во франшизе была далеко не первым киноопытом. Ранее она появлялась в сериале BBC, а после продюсеры активно начали приглашать ее и в другие проекты. Например, ее можно увидеть в «Докторе Кто», «Добро пожаловать в капкан» и триллере «Чистильщик».

Сегодня 23-летняя артистка практически не снимается в кино. Все свое время она посвящает учебе, но не скрывает, что намерена вновь вернуться на съемочную площадку и покорить Голливуд. При этом поклонники продолжают следить за ее жизнью, о которой та рассказывает в социальных сетях. Они не скупятся на комплименты в адрес артистки, отмечая, насколько сильно она изменилась за прошедшие годы и как стала похожа на Джеральдин Сомервилль, которая воплотила уже взрослую Лили Поттер в серии фильмов.