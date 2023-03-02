Мама довольна: что сотворил с татуированным лицом сын Елены Яковлевой (фото)

Сегодня сделать татуировку на любой части тела не представляется чем-то сложным или опасным, хотя порой это бывает болезненно. Впрочем, ощущения, которые люди испытывают, когда избавляются от рисунков, кажутся гораздо неприятнее.

Именно их испытал и сын Елены Яковлевой. Молодой человек прославился благодаря своим тату, которыми в свое время шокировал многих людей. Однако знаменитая мама была не так скептично настроена и спокойно отнеслась к увлечению своего ребенка. Но рисунок гроба на лице у Дениса все же беспокоил актрису, и она попросила его свести.

Юноша решился убрать это мрачное изображение со своей кожи с помощью лазера. Для этого он целый год ходил к мастеру и терпел болезненную процедуру. После множества сеансов от татуировки осталось лишь пятно и шрам, который достаточно долго заживает. Но Денис не отчаивается, ведь теперь его мама по-настоящему довольна.