Мама дорогая: вид и запах жениха-фрика из шоу «Давай поженимся!» испугал даже Гузееву

За время существования программы «Давай поженимся!» была создана не одна семья. Но далеко не все женихи и невесты приходят на шоу ради поиска второй половинки. Немало среди участников и жаждущих внимания фриков и несостоявшихся телезвезд. Одним из таких стал Олег Монгол.

Эпатажный блогер-алкоголик пришел бороться за сердце красавицы, которая не признала в нем популярную в Интернете личность. Вид Монгола шокировал ведущих: одутловатое лицо, отсутствие зубов, невнятная дикция и татуировка во всю грудь — на надежного избранника герой явно не тянул.

Группа поддержки у звезды соцсетей собралась соответствующая: Иришка Чики-Пики и Безумный Паша — Гузеевой и Сябитовой оставалось только морщить носы от близости странной компании. Неудивительно, что невеста Наталья предпочла Олегу музыканта по имени Александр.