Мама дорогая: вид и запах жениха-фрика из шоу «Давай поженимся!» испугал даже Гузееву
Выйти замуж за такого отважится не каждая.
За время существования программы «Давай поженимся!» была создана не одна семья. Но далеко не все женихи и невесты приходят на шоу ради поиска второй половинки. Немало среди участников и жаждущих внимания фриков и несостоявшихся телезвезд. Одним из таких стал Олег Монгол.
Эпатажный блогер-алкоголик пришел бороться за сердце красавицы, которая не признала в нем популярную в Интернете личность. Вид Монгола шокировал ведущих: одутловатое лицо, отсутствие зубов, невнятная дикция и татуировка во всю грудь — на надежного избранника герой явно не тянул.
Группа поддержки у звезды соцсетей собралась соответствующая: Иришка Чики-Пики и Безумный Паша — Гузеевой и Сябитовой оставалось только морщить носы от близости странной компании. Неудивительно, что невеста Наталья предпочла Олегу музыканта по имени Александр.