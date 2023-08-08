Мама дорогая: Стриженова ахнула из-за пикантной провокации Валерии

Певице Валерии уже 55 лет, но она не постеснялась порадовать подписчиков пикантным фото. Находящаяся на отдыхе артистка выложила у себя в социальных сетях фото в одном бикини. Она рассказала, что в этом году загорает лишь во второй раз, потому что с возрастом поняла, как сильно солнце старит кожу. В частности, уничтожает коллаген, который отвечает за ее подтянутость и упругость.

Но поразила подписчиков не белоснежная кожа певицы, а ее потрясающая форма. В комментариях под фото отметилась даже актриса и ведущая Екатерина Стриженова, которая восхитилась фигурой Валерии. В восторге остались и другие поклонники звезды.

Действительно, певица, которая уже стала бабушкой, выглядит гораздо моложе своих лет и поддерживает блестящую форму. У нее стройное и подтянутое тело, которое не стыдно показать в открытой одежде или даже купальнике.