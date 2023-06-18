Мама дорогая: французский сын звезды «Зимней вишни» вырос невероятным красавчиком

Он взял все самое лучшее от своих родителей.

Елена Сафонова дважды становилась матерью. В 1991 году родился ее сын Иван, а спустя три года на свет появился Александр, которого артистка родила от французского актера Самюэля Лабарта. И после развода родителей их наследник остался жить с отцом во Франции.

Все свободное время звезда «Зимней вишни» старалась посвящать сыну, оставшемуся за границей. Она регулярно летала из Москвы в Париж, а Александр все больше проникался актерской профессией, слушая истории от обоих родителей. В итоге он также решил связать свою жизнь с этим искусством.

За годы карьеры Лабарт успел сняться уже в трех проектах, делая упор на детективном жанре. Например, зрители могли его видеть в сериале «Загадочные убийства Агаты Кристи», где он снялся вместе с отцом.

Поклонники высоко ценят талант Александра, а также его красоту. Как отмечают пользователи Сети, он может похвастаться очень эффектной внешностью и взял все лучшее от обоих родителей.