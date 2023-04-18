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Мама была против: не поверите, от какой красавицы отказался Тараторкин (фото)

18 апреля 2023 14:30
Мама была против: не поверите, от какой красавицы отказался Тараторкин (фото)

Выглядела просто потрясающе.

На сцене Ольга Волкова впервые появилась в 1957 году. И с тех пор актриса практически без перерывов снимается в различных сериалах и фильмах. По словам самой Ольги Волковой, работа ее буквально спасла, когда она стала вдовой.

В молодости актриса выглядела просто потрясающе. Она отличалась точеной фигуркой и была очень привлекательна. Но, несмотря на свою очаровательную внешность, сначала она не пользовалась популярностью у режиссеров. Ольге Волковой приходилось очень много наблюдать за будущими коллегами, пытаясь перенять особенности профессии.

Мама была против: не поверите, от какой красавицы отказался Тараторкин (фото)

До того, как появится в кино, актриса прочно закрепилась в ТЮЗе и Театре Комедии. И лишь в 1962 году зрители впервые ее увидели на телеэкранах. Популярность ей принесла роль в ленте «Женихи и Ножи» — именно после этого фильма ей начали поступать регулярные приглашения на съемки.

Фото: Кадр из фильма «Преступление и наказание», 1969, «В моей смерти прошу винить Клаву К.», 1979
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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