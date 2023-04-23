Мама бы одобрила: 51-летний сын Любови Полищук женился на настоящей красавице (фото)

Знаменитостям крайне редко удается скрыть от публики значимые события личной жизни. Однако Алексей Макаров смог продержаться целый год — именно столько фанаты актера не знали, что он попрощался со статусом холостяка.

У сына ныне покойной Любови Полищук далеко не идеальная репутация. С бывшими возлюбленными, среди которых, например, Мария Миронова, артист расставался со скандалами. К тому же, по слухам, Макаров поднимал руку на своих избранниц. А тот факт, что он часто прикладывался к бутылке, актер и вовсе не скрывает.

Но теперь все это в прошлом.

Полищук бы одобрила выбор наследника: тот женился на настоящей красавице. Стюардесса Полина младше звезды экрана на целых 23 года, но это совсем не омрачает счастья пары.

Молодую жену 51-летний Макаров представил публике на одном из светских мероприятий. Многие заметили, что актер, который завязал с вредными привычками и вновь начал активно сниматься, сильно изменился. Он посвежел и рядом со своей очаровательной спутницей буквально светился от счастья.