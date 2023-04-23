Мама бы одобрила: 51-летний сын Любови Полищук женился на настоящей красавице (фото)
Актер сильно изменился ради новой избранницы.
Знаменитостям крайне редко удается скрыть от публики значимые события личной жизни. Однако Алексей Макаров смог продержаться целый год — именно столько фанаты актера не знали, что он попрощался со статусом холостяка.
У сына ныне покойной Любови Полищук далеко не идеальная репутация. С бывшими возлюбленными, среди которых, например, Мария Миронова, артист расставался со скандалами. К тому же, по слухам, Макаров поднимал руку на своих избранниц. А тот факт, что он часто прикладывался к бутылке, актер и вовсе не скрывает.
Но теперь все это в прошлом.
Полищук бы одобрила выбор наследника: тот женился на настоящей красавице. Стюардесса Полина младше звезды экрана на целых 23 года, но это совсем не омрачает счастья пары.
Молодую жену 51-летний Макаров представил публике на одном из светских мероприятий. Многие заметили, что актер, который завязал с вредными привычками и вновь начал активно сниматься, сильно изменился. Он посвежел и рядом со своей очаровательной спутницей буквально светился от счастья.