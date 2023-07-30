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Мама Алсу больше похожа на ее старшую сестру: на это фото невозможно смотреть без зависти

30 июля 2023 11:15
Мама Алсу больше похожа на ее старшую сестру: на это фото невозможно смотреть без зависти

Родительница звезды великолепно выглядит.

Фанаты больше могут не задаваться вопросом о том, в чем же секрет красоты и молодости певицы Алсу. Знаменитости несказанно повезло с генами — ее мать даст фору даже 20-летним.

Артистка успевает не только строить сольную карьеру, но и выпускать собственную линию одежды. В социальных сетях звезда обнародовала видео, в кадрах которого ее мама красуется перед камерой в платье из коллекции дочери.

Разия Сафина поразила интернет-пользователей своей стройной фигурой и моложавым лицом. На кадры с родительницей артистки невозможно смотреть без зависти: на них она выглядит великолепно. Поклонники отметили, что мама звезды больше похожа на ее старшую сестру.

Алсу согласилась с тем, что ее мама — потрясающая женщина. Певица отметила, что ее родительница легко затмила своим очарованием даже профессиональных моделей.

Мама Алсу больше похожа на ее старшую сестру: на это фото невозможно смотреть без зависти
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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