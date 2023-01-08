Мама — поразительная красотка: SHAMAN перестал скрывать своих родителей (фото)

Молодой певец SHAMAN за последние несколько месяцев смог занять место на отечественной эстраде наравне с многими опытными звёздами, которые уже не один год собирают многотысячные залы.

Ярослав Дронов тоже не терял времени и шёл к успеху почти 15 лет. Он успел поучаствовать в популярных музыкальных конкурсах и все же широкая известность пришла к нему именно после выпуска песен «Встанем» и «Я русский», которые он исполняет на каждом сольном концерте.

Успех юноши стал результатом не только упорства и таланта, но также и поддержки родителей.

Недавно певец появился на ток-шоу «Малахов» вместе со своей любящей мамой, которая рассказала о творческом пути сына.

Зрители сразу отметили, что женщина невероятно красива и кажется, что именно она вдохновила SHAMANA на его уникальный стиль с белыми волосами и чёрными нарядами.

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