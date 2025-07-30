Мама — анархия, дедушка — Чарли Чаплин: внучка великого комика станет главной звездой «Аватара 3», и мы выяснили, что с ней станет в финале

Можете считать это незначительным спойлером, хоть информация и в открытых источниках.

В декабре 2025 года Пандору накроет пепел — и принесет его Варанг. Уна Чаплин продолжает семейную традицию мелькать на большом экране, и теперь — в обличии синих трехметровых анархистов. Внучка легендарного комика, знакомая фанатам «Игры престолов» как Талиса Старк, вскоре появится в «Аватар: Огонь и пепел» — и не в роли мирной шаманки, а самой настоящей антагонистки.

Кто такая Варанг и почему она — главная угроза?

Варанг — лидер Пепельного клана, первой в истории саги враждебной фракции на’ви. Если раньше злодеями были исключительно люди, то теперь Джеймс Кэмерон усложняет моральную картину вселенной, ведь антагонистка тут — не просто злодейка, а жертва обстоятельств.

Клан пепла годами страдал от жестокости людей, но теперь его члены готовы на все ради независимости — даже на союз с RDA или предательство других кланов.

Методы Варанг — черное зеркало тактики Джейка Салли. Если герой Сэма Уортингтона когда-то объединил племена против колонизаторов, то Варанг, судя по всему, разжигает межклановую войну, чтобы выжить.

Почему это меняет правила игры?

Во-первых, конец черно-белой морали. Раньше сага четко делила стороны на «хороших на’ви» и «плохих людей». Теперь же зло может исходить и от самих обитателей Пандоры. Ииз этого, к слову, вытекает новый уровень жестокости.

Кэмерон намекает, что Варанг совершит поступки, которые «мы сочтем злом». Возможно, ее клан устроит резню среди мирных кланов или примет участие в убийстве ключевого персонажа.

Впрочем, есть и плюсы, ведь теперь нас ждет эволюция Куортича. Если в первых двух фильмах полковник был «тупым солдафоном», то теперь ему придется столкнуться с куда более харизматичным противником. Интересно, чью сторону в этом конфликте примет его сын-на’ви — Паук?

Что ждет Варанг в будущем?

Если вы переживаете за судьбу Варанг — не стоит. IMDb четко сообщает, что Уна Чаплин заявлена в касте четвертого и пятого «Аватара». То есть, каким бы финалом ни закончился «Огонь и пепел», персонаж явно не умрет.

Да, конечно, кто-то скажет: «А Куоритч вот тоже умирал, а потом бац и снова с нами!»

Ну, во-первых, не дважды же играть одну и ту же карту. Во-вторых, Кэмерон сам говорил, что хочет уйти от простого деления на «плохих людей» и «хороших На’ви». А значит — и смерть, и спасение теперь не будут такими однозначными.

Очевидно одно: роль Варанг в сиквелах должна измениться.

Если люди решат, что Пепельный клан им больше не нужен, Варанг может неожиданно переметнуться к Джейку — но не из-за благородства, а ради мести.

Впрочем, Варанг запросто может стать жертвой собственной идеологии. Если ее клан поймет, что слепая ненависть ведет к гибели, Варанг может повторить судьбу Дейенерис Таргариен — сгореть в огне революции, которую сама разожгла. Иронично получится.

Ну а пока ждем релиза в декабре 2025-го и прикидываем: кто еще из потомков великих деятелей кинематографа ворвется в Пандору?

Ранее мы писали: Сюжет как в первой части, но новый главный герой: «Аватар 3: Огонь и пепел» рискует повторить ключевую ошибку всех плохих сиквелов