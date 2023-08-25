Малышу уже годик: Газманов обнародовал трогательный кадр в честь важного события

Олег Газманов вырастил троих детей и уже забыл, каково это — возиться с малышней. Но артисту пришлось вспомнить полезные навыки: в его семье случилось пополнение.

Не так давно самому младшему члену знаменитого семейства, о котором прежде широкой общественности ничего не было известно, исполнился один год. В социальных сетях музыкант показал трогательный кадр с именинником, которого нежно держит на руках.

Главным героем публикации стал вовсе не ребенок, как многие могли подумать, а щенок породы мальтипу. Дочь Газманова, 20-летняя Марианна, уговорила отца завести домашнего питомца. Симба победил хорька (именно его сначала хотела принести в дом звездная наследница) в жесткой конкурентной борьбе.

Поначалу певец довольно прохладно относился к новому жильцу. Но очаровательный песик нашел к нему подход, и теперь исполнитель души не чает в четвероногом друге.