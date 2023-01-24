Малышку с этикетки Gerber знал весь мир: вот как она выглядела в реальной жизни

Продукция компании Gerber известна во всем мире благодаря запоминающемуся рисунку младенца на каждой упаковке. Это милое личико, к удивлению миллионов людей, оказалось не фантазией художника, ведь у логотипа есть реальный прототип.

Лицом бренда стала Анна Тернер Кук — девочка, родившаяся в 1926 году в США. По счастливой случайности соседкой семьи Тернер была художница Дороти Хоуп Смит, которая приняла участие в конкурсе на логотип для компании Gerber и, соответственно, победила в нем. Причем Дороти отправила лишь набросок, сказав, что в случае победы завершит портрет целиком. Маркетологам настолько понравился рисунок, что они решили совершенно ничего не менять. Так Анна Тернер Кук стала звездой, совершенно того не понимая.

Анна и ее семья старались не афишировать этот факт, однако в 1978 году правда вскрылась: на тот момент уже взрослую даму начали атаковать журналисты. Выяснилось, что Тернер получила образование в Университете Южной Флориды и преподавала в школе несколько различных предметов. На пенсии она без дела тоже не осталась — выпустила несколько книг в жанре мистического детектива, став членом общества «Тайные писатели Америки».

К сожалению, в 2022 году Анна скончалась в возрасте 95 лет. Анной гордится вся ее большая семья.