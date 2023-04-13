Малышку из «Хроник Нарнии» не узнать: от такой Люси Певенси мурашки по коже (фото)

Фэнтези «Хроники Нарнии» прославили Джорджи Хенли на весь мир. Юная актриса исполнила роль Люси Певенси и запала в душу каждому зрителю. Что стало с этой очаровательной малышкой спустя почти 20 лет?

Хенли посещала театральный кружок, где ее и заприметила кастинг-директор «Хроник Нарнии». Она пригласила талантливую девочку на прослушивание, и Джорджи оставила позади больше двух тысяч конкуренток. Заветная роль Люси досталась ей. Позднее Хенли сыграла эту героиню во второй и третьей частях франшизы.

После школы Джорджи стала студенткой Кембриджского института и параллельно играла в театральных постановках. Также ее можно увидеть в сериале «Испанская принцесса».

Сегодня Хенли 27 лет. Теперь она совсем не похожа на ту пухлощекую малышку из «Хроник Нарнии». Актриса стала настоящей готической принцессой: густо подведенные глаза, черная одежда, массивные серебряные украшения.

Поклонники не могут поверить своим глазам, когда видят такие метаморфозы. Многим интересно, есть ли у Джорджи спутник жизни. Но актриса тщательно скрывает эту информацию. Даже преданные фанаты не в курсе, одинока ли она или просто умело прячет своего бойфренда.