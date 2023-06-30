Малышке с клоунским носом сделали пластику, и теперь никто не посмеет над ней потешаться (редкое фото)

Кони Ллойд появилась на свет с врожденной аномалией. На носу малышки «красовалось» огромных размеров красное пятно. В результате кроха была похожа на клоуна.

Родители маленькой англичанки обивали пороги больниц, но врачи не желали удалять доброкачественную сосудистую опухоль, ссылаясь на то, что это слишком опасно. Медики давали надежду, что новообразование рассосется само, но этого так и не произошло. А когда оно начало расти, пришлось принимать срочные меры.

Кони постоянно подвергалась травле со стороны других детей, поэтому старалась не выходить на улицу. Жизнь девочки была похожа на ад, но, к счастью, ее родителям удалось найти специалиста, сумевшего ей помочь.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и Ллойд наконец избавилась от ужасного пятна на носу. О нем напоминали лишь шрамы, но последующие операции избавили Кони и от них.

Сегодня англичанка растет настоящей красавицей, над которой точно никто не станет потешаться.