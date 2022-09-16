Малышке Ньют из «Чужих» уже 46 лет: ахнете, какой выросла актриса

Кэрри Хенн попала в фильм «Чужие» случайно — никакого актерского образования у нее не было, она просто приглянулась продюсерам из-за серьезного и трогательного выражения лица. Все трюки малышки Ньют в ленте актриса выполняла самостоятельно. После премьеры картины в 1986 году Хенн получила премию «Сатурн»: критики отметили ее как лучшую молодую звезду. Но в интервью она честно заявила, что больше сниматься не собирается. Этим заявлением она и изменила себе судьбу.

Кэрри закончила университет Калифорнии и несколько лет работала в сфере оптовой торговли. В 2005 году она вышла замуж за однокурсника. Теперь в 46-летней Хенн с трудом можно узнать маленькую Ньют: она действительно больше не снималась, работает учительницей в школе и воспитывает двоих детей.

Неизвестно, пожалела ли она о своем решении не продолжать карьеру на экране. Кэрри до сих пор с удовольствием принимает участие в фанатских фестивалях, посвященных «Чужим», и даже, по ее словам, переписывается со звездой франшизы Сигурни Уивер. В некоторых интервью Хенн отмечала, что не отказала бы Квентину Тарантино, если бы он пригласил ее на съемки.