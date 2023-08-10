Малышке из шоу «Лучше всех» уже 6 лет: не поверите, кем она стала (фото)

Соня Каирбекова покорила всю страну уже в три года. Девочка приняла участие в шоу «Лучше всех», где завалила ведущего и гостей сложнейшими загадками. И далеко не на все из них взрослым удалось найти ответ.

После этого продюсеры заметили Соню и начали приглашать ее в различные проекты. Девочка уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, но главной ее работой стала драма «Калашников», где она перевоплотилась в дочь главного героя.

Занимается девочка и развитием своих социальных сетей. На аккаунт Сони подписано уже 23 тысячи человек, а в публикациях ее мама Татьяна рассказывает об успехах дочери.

Татьяна не скрывает, что в последнее время предложений у ее дочери чересчур много. Поэтому они планируют поставить актерскую карьеру на паузу и сконцентрироваться на модельном бизнесе, который отнимает не так много времени.