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Малышке из шоу «Лучше всех» уже 6 лет: не поверите, кем она стала (фото)

10 августа 2023 14:30
Малышке из шоу «Лучше всех» уже 6 лет: не поверите, кем она стала (фото)

Девочка активно покоряет шоу-бизнес.

Соня Каирбекова покорила всю страну уже в три года. Девочка приняла участие в шоу «Лучше всех», где завалила ведущего и гостей сложнейшими загадками. И далеко не на все из них взрослым удалось найти ответ.

После этого продюсеры заметили Соню и начали приглашать ее в различные проекты. Девочка уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, но главной ее работой стала драма «Калашников», где она перевоплотилась в дочь главного героя.

Занимается девочка и развитием своих социальных сетей. На аккаунт Сони подписано уже 23 тысячи человек, а в публикациях ее мама Татьяна рассказывает об успехах дочери.

Татьяна не скрывает, что в последнее время предложений у ее дочери чересчур много. Поэтому они планируют поставить актерскую карьеру на паузу и сконцентрироваться на модельном бизнесе, который отнимает не так много времени.

Малышке из шоу «Лучше всех» уже 6 лет: не поверите, кем она стала (фото)
Фото: Кадр из программы "Лучше всех" , соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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