Малышке из «Американской дочери» с Машковым 39 лет: она совсем не изменилась (фото)

Почти 30 лет назад на экраны вышел фильм «Американская дочь» с Владимиром Машковым в главной роли. Его коллегой по съемочной площадке стала юная Эллисон Уитбек. Как сложилась ее жизнь?

На момент съемок девочке было всего 10 лет, но она блестяще справилась с ролью. Эллисон покорила российских зрителей своей естественностью и трогательностью. Сегодня Уитбек 39 лет, и она такая же пухлощекая и улыбчивая очаровашка, какой была и в детстве.

Эллисон не стала актрисой. На родине она снялась в комедии «Джек» с Робином Уильямсом, и на этом ее карьера в кино закончилась. После школы она работала учительницей танцев, а затем устроилась по специальности. Сегодня она менеджер в салоне красоты. Личная жизнь Уитбек складывается удачно. Она давно замужем и воспитывает троих сыновей.

Фильм Карена Шахназарова «Американская дочь» рассказывает о непростых отношениях одной семьи. Мать уехала к новому мужу в США, забрав с собой дочь Аню. Она не разрешает ей общаться с родным отцом, но его это не останавливает. Герой Машкова решает навестить Аню и затем крадет ее. Отца и дочь ждут невероятные приключения.