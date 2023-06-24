Малышка выиграла 300 конкурсов красоты: сейчас она заткнет за пояс любую

Иден Вуд была одной из самых известных девочек в мире: она одерживала победы в конкурсах красоты одну за другой. Всего за пару лет она приняла участие в сотнях конкурсов и всегда получала первые места. Сегодня очаровательная малышка стала совсем взрослой, но своего обаяния не растеряла.

Иден Вуд в этом году исполняется 18 лет. Она давно оставила в прошлом конкурсы красоты и не любит оказываться в центре внимания — этого ей хватило в детские годы. Но иногда девушка позирует для фотографий, особенно по знаменательным поводам, таким как окончание школы.

В отличие от многих других юных красавиц, Иден с годами не растеряла своей красоты и даже стала еще привлекательнее. Из милой пухлой малышки она прекратилась в очаровательную стройную девушку. Иден занимается музыкой, отлично поет и была одной из лучших учениц школы. Она не исключает возможности вернуться на конкурсы красоты и даже представить свою страну на международном уровне, но пока у нее другие приоритеты. Девушка пробует свои силы в актерском ремесле и уже приняла участи в съемках одного сериала.