Малышка с роскошной шевелюрой покорила миллионы своей красотой: как она выглядит спустя 5 лет

Израильтянка Мия Афлало Шунем уже в пять лет стала звездой социальных сетей. Блог девочке завели родители, чтобы публиковать ее фото. Снимки быстро стали вирусными, поскольку юная модель поражала публику своими невероятно густыми волосами и эффектными прическами.

Красотка привлекла внимание одного из британских журналов. Казалось, что впереди ее ждет блестящая карьера, но этого так и не случилось. Отца и мать девочки обвинили в том, что они пытаются получить за счет дочери свою порцию хайпа и обогатиться. Нельзя исключать, что именно это и умерило пыл родителей малышки, чья красота покорила миллионы.

Новые публикации на странице израильтянки стали появляться все реже. В марте этого года после длительного перерыва поклонники вновь смогли увидеть свою любимицу. Мия повзрослела и превратилась из пятилетней малышки в девочку-подростка. Лишь одно осталось неизменным: Шунем все так же может похвастаться роскошной шевелюрой, как и раньше.