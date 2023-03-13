Малышка с хвостиками в прошлом: Ярославу Дегтяреву из шоу «Голос. Дети» не узнать (фото)

Ярослава Дегтярева покорила всех фанатов шоу «Голос. Дети» своим проникновенным исполнением песен и невероятным обаянием. Ей было всего семь лет, когда она прославилась на всю страну. Как выглядит Яся сейчас?

Несколько лет назад поклонники артистки переживали за ее здоровье. Еще в детстве Яся попала в серьезную автомобильную аварию. За рулем сидел ее отец. Он не справился с управлением, машина полетела в обрыв и перевернулась. Девочка могла остаться прикованной к инвалидному креслу, но страшные последствия обошли ее стороной. Сегодня о том инциденте напоминает лишь шрам.

Как известно, Дегтярева успешно выступает на сцене, записывает новые треки и выпускает клипы. Недавно Яся появилась на премьере фильма «Рок Дог 3: Битва за бит». Публику удивил новый имидж певицы — теперь она уже не та девочка с косичками.

Ярослава перекрасила волосы и кардинально изменила стиль. Теперь в ее гардеробе появились кожаные куртки, модные шапки и массивная обувь.