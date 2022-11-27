Малышка Маша из «Ворониных» беременна: внешний вид отца ребенка обескураживает

Маша из «Ворониных» давно не маленькая девочка. Красавице Марии Ильюхиной уже 19 лет – и она скоро станет мамой. Поклонники сериала обескуражены тем, что их любимая актриса так быстро выросла. Поначалу Ильюхина скрывала свое интересное положение, но на шестом месяце поделилась радостной новостью.

Подписчики артистки выяснили, что отцом ребенка станет Алексей Шаров, однокурсник Марии по РАНХиГС.

Молодой человек занимается футболом и, в отличие от своей возлюбленной, частенько делится в соцсетях совместными снимками. 19-летний парень ведет обычную жизнь московского мажора: ходит в клубы, фотографируется на фоне дорогих автомобилей и ездит в Дубай. Поклонники переживают, сможет ли такой юный ухажер Марии Ильюхиной стать хорошим папой для малыша.