Малышка из «Ворониных» беременна: глазам не поверите, увидев ее сейчас (фото)

Для большинства россиян Мария Ильюхина так и осталась малышкой Машей из сериала «Воронины». Вот только актриса давно выросла: ей 19 лет, и она находится на шестом месяце беременности.

Долгое время звезда экрана скрывала радостную новость от своих поклонников. В социальных сетях знаменитости не было ни одной фотографии, намекающей на ее интересное положение. Не пожелала называть Ильюхина и имя отца своего будущего ребенка. Известно лишь, что он не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения.

Что же касается карьеры, то ее Мария была вынуждена поставить на паузу. В любом случае знаменитость ни о чем не жалеет и верит, что после родов сможет вернуться на съемочную площадку. «Беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы», — подметила актриса в беседе с порталом «СтарХит », уточнив, что сейчас в ее жизни наступил самый счастливый период.