Малышка из «Улицы Сезам» сразит наповал любого: не скажешь, что ей 40

Совсем не изменилась с тех самых пор.

Екатерина Михайловская стала знаменитой в очень раннем возрасте. Она сыграла Элли в сказке «Волшебник Изумрудного города», а позднее появилась в легендарной детской передаче «Улица Сезам». Что стало с Екатериной спустя почти 30 лет?

Несмотря на многообещающий дебют, Михайловская не связала свою жизнь с актерством. Как-то Екатерина призналась, что никогда не собиралась сниматься в кино, а к съемкам относилась как к игре. Звезду «Улицы Сезам» всегда увлекали путешествия, поэтому она устроилась в сферу туризма.

В следующем году Михайловской исполняется 40 лет, но в ней легко узнать ту щекастую девочку с голубыми глазами. Она по-прежнему прекрасна и очаровательна.

Личную жизнь Екатерина предпочитает скрывать от посторонних.

Известно лишь, что она удачно вышла замуж и воспитывает дочь Марию.

Также Михайловская является тетей Екатерины Старшовой — она сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки». Примечательно, что после удачного кинодебюта та тоже выбрала профессию, далекую от актерства — звезда ситкома поступила на медика.