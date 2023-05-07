Малышка из «Трудного ребенка» выросла, но вы ее точно узнаете: убедитесь сами

В 90-е американская франшиза «Трудный ребенок» приобрела культовый статус в России. Зрителям полюбилась малышка Трикси Янг, которая блистала во второй части. Актриса уже давно выросла и даже успела обзавестись потомством.

Роль Трикси исполнила 8-летняя Ивианн Шван. Фильм «Трудный ребенок» сделал ее мировой звездой. После своего триумфа она снялась еще в одной картине, а затем исчезла с экранов. Отчасти в этом вина религиозной матери Шван.

Когда девочке предложили роль Клаудии в мистическом фильме «Интервью с вампиром», родительница не отпустила ее на прослушивание. В итоге в культовой картине сыграла совсем юная Кирстен Данст, а компанию ей составили Том Круз и Брэд Питт.

Ивианн же сосредоточилась на музыке и достигла определенного успеха. Она обрела популярность на Западе, однако в Восточной Европе ее песни мало кто слышал. На любовном фронте у Ивианн все хорошо. Она замужем и воспитывает сына, которому сейчас 11 лет.

В 39-летней Шван не узнать ту малышку из культового фильма. Она стала взрослой ухоженной женщиной с длинными волосами. Однако Ивианн предпочитает «пацанский» стиль, состоящий из кепок, рубашек и рваных джинсов, что разбавляет ее гламурную внешность.