Малышка из «Списка Шиндлера» выросла: вы ахнете, узнав, что с ней стало (фото)

Оливия Дабровска в четыре года дебютировала на большом экране, исполнив роль в драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Зрители остались в восторге от трогательной роли девочки, которая после столь раннего успеха предпочла не связывать свою жизнь с кинематографом.

Как оказалось, Оливия снялась еще в одном фильме под названием «Уличные игры», а после решила получить образование и заняться более стабильной работой. Она отучилась на библиотекаря, чем и занимается по сей день.

Помимо этого, бывшая звезда экрана занимается защитой животных и нередко оказывается на митингах, отстаивая свою гражданскую позицию. Об этом она рассказывает в социальных сетях, где также делится снимками со своим супругом.

Преданные фанаты внимательно следят за ее жизнью. Многие признаются, что до сих пор помнят Оливию по роли в картине Спилберга, а другие знают ее уже как политическую активистку и защитницу животных.