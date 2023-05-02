Малышка из культового мема выросла: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Смешные мемы давно ворвались в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. На многих из них изображены дети, которые в одночасье превратились в мировых звезд. Наверняка все помнят экспрессивную девочку в розовом из мема «А я откуда знаю?». Как она выглядит сегодня?

Этот известный мем появился благодаря американскому сериалу «Держись, Чарли!». Многие о нем даже не слышали, но легендарную девочку оттуда точно вспомнит каждый. Актриса Миа Талерико начала сниматься в картине в возрасте 11 месяцев. Авторы сериала хотели взять на роль близнецов, которые могли бы заменять друг друга на случай усталости. Но в итоге не нашли таких обаятельных актеров с выразительной мимикой, как Миа.

Сегодня Талерико 14 лет, и она превратилась в очень симпатичную девушку — узнать в ней ту смешную малышку уже невозможно. Миа учится в школе, активно ведет соцсети и занимается серфингом. На счету Талерико уже шесть киноработ, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Кинокарьера приносит ей баснословный доход. Известно, что состояние молодой актрисы оценивается в 2 миллиона долларов за все роли, которые она сыграла за жизнь.