Малышка Биби из «Убить Билла» выросла: обомлеете, какая она сейчас (фото)

Уже не та круглолицая девочка.

Криминальная дилогия «Убить Билла» Квентина Тарантино стала первой киноработой для Перлы Аней-Жарден. Шестилетняя актриса сыграла дочь главных героев по имени Биби. Как выглядит Перла спустя 20 лет?

Сегодня в 25-летней актрисе не узнать ту круглолицую милашку Биби из культовой криминальной драмы. Она превратилась в обворожительную статную красавицу с роскошными локонами и проникновенным взглядом.

Аней-Жарден родилась в семье бразильского режиссера. Ее дебют на экране состоялся в 2004 году в картине «Убить Билла. Фильм 2». Затем последовали роли в лентах «Темная вода», «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Стив Джобс».

«Убить Билла» не единственный проект Тарантино, где появлялась Перла. Ее можно увидеть в нашумевшей картине мэтра «Однажды в... Голливуде», правда, лишь в эпизодической роли девушки-хиппи.

Сегодня на счету Аней-Жарден свыше десяти киноработ, и некоторые из них были номинированы на «Оскар». Это неплохое достижение для молодой актрисы.