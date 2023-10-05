Малышева в шоке от этого семейного фото Валерии: потрясла одна деталь

Валерия давно не появлялась на публике со своей семьей. На днях артистка поделилась редкими кадрами семейного похода в кино. Вместе с ней были супруг Иосиф Пригожин, сын Арсений с женой и мать исполнительницы Галина Николаевна. Фотография вызвала восторг у поклонников певицы, но не только у них.

Валерия рассказала, что ее любимый режиссер Вуди Аллен выпустил новую картину. Именно ее и отправилась посмотреть семья артистки. Фильм под названием «Великая ирония» стал пятидесятым в карьере мэтра. Жена Иосифа Пригожина осталась довольна увиденным. Она рассказала, что картина поражает невероятной атмосферой, интересной подачей и классными саундтреками.

Не меньше впечатлений произвело семейное фото на подписчиков звезды. Елена Малышева оставила под снимком комментарий о том, что с удовольствием полюбовалась на семью Валерии. Больше всего телеведущую обрадовало, что мама певицы до сих пор находится с ней и даже может выходить в свет.