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Малышева призвала россиян старше 40 не повторять роковую ошибку Шатунова

26 июня 2022 18:35
Малышева призвала россиян старше 40 не повторять роковую ошибку Шатунова

Один шаг может спасти жизнь как взрослым, так и детям.

Елена Малышева раскрыла возможную причину внезапной смерти Юрия Шатунова и дала очень важный совет его поклонникам и семье.

По словам ведущей «Жить здорово!», 48-летний исполнитель мог стать жертвой наследственной гиперхолестеринемии — болезни, провоцирующей выработку холестерина в печени в огромных количествах.

Узнать о подобном диагнозе можно только с помощью анализа крови: никаких симптомов и внешних проявлений это состояние не имеет. А результат оказывается плачевным:

«Инфаркт и инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья».

Трагедию Шатунова предотвратить не смогли, но такой шанс есть у всех остальных. Елена Васильевна призвала всех россиян старше 40 лет хотя бы раз в год сдавать анализы и проводить полное обследование.

Обратилась Малышева и к близким Юрия, посоветовав тщательно наблюдать за его наследниками. Дело в том, что дети умерших от инфаркта родителей находятся в группе риске, и проверять уровень холестерина у них нужно обязательно.

Фото: Legion-Media
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