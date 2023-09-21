Малышева озвучила главных врагов кишечника: эти продукты есть в каждом холодильнике

Сегодня все больше людей обеспокоены вопросами здорового питания. Рацион напрямую влияет на самочувствие и внешний вид человека, поэтому так важно тщательно подбирать продукты. Ведущие программы «Жить здорово!» рассказали о том, какие популярные лакомства вредят кишечнику.

Елена Малышева и врач-терапевт Игорь Городокин поведали, что нет ничего хуже, чем канцерогены. Вещества содержатся в алкогольных напитках, табачном дыме, а также в жирных продуктах. Их высокая концентрация наблюдается и в переработанном мясе, которое употребляет в пищу значительная часть жителей России.

Речь идет о всеми любимых колбасах, сосисках, буженине.

«Это все враги нашего кишечника», — заверила зрителей Малышева.

Медик отмечает, что такое питание негативно влияет на кишечник. Также орган страдает у тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и заняты сидячей работой.