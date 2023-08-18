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Малышева ест эти три продукта, чтобы дожить до 100 лет: многие их игнорируют

18 августа 2023 09:00
Малышева ест эти три продукта, чтобы дожить до 100 лет: многие их игнорируют

Специалист глупости советовать точно не будет.

Врачи не скрывают: правильное питание способно продлить жизнь. Важно, чтобы приемы пищи были сбалансированными. Но и это еще не все. Стоит обратить внимание на продукты, которые крайне полезны для организма.

Елена Малышева отметила, что в рацион непременно нужно включить соевые бобы. Эта культура снижает депрессию, ведь в ней содержится рекордное количество белка триптофана, который считается предшественником гормона радости. Помимо этого, бобы помогают вырабатывать серотонин.

Во-вторых, ведущая настаивает, что нужно есть свежие вишню и пить вишневый сон. Они помогают справиться с болью в суставах и полезны для них.

На третьем месте по полезности эксперт расположила сладкий болгарский перец. Как объясняет Малышева в одном из выпусков шоу «Жить здорово!», в нем содержится рекордное количество витамина С, а также он помогает сохранить эластичность сосудов и упругость кожи.

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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