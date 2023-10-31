Малышам этот советский мультфильм лучше не показывать: детский плач услышат все соседи

Считается, что анимация времен СССР учила маленьких зрителей вечным ценностям и добру. Вот почему мультфильмы тех лет до сих пор некоторые россияне ставят в противовес западным лентам. Взрослые считают, что те проекты можно без опаски показывать малышам.

Однако это не совсем так. Например, данный советский мультик может вызвать истерику у любого ребенка. Речь об анимации под названием «До свидания, овраг».

В центре сюжета стая взрослых собак, которых когда-то бросили хозяева. Одна из них с надеждой выходит на автобусную остановку, чтобы найти там остатки какой-то еды. Но вместо этого пес обретает такого же несчастного друга — щенка по имени Крошка.

Выдержать столь душещипательную историю не под силу даже взрослому человеку, не говоря уже о ребенке, который точно будет обливаться слезами. Тем более что счастливого конца в мультфильме героям не уготовано. Психологи советуют показывать его детям с осторожностью и объяснять каждый эпизод.