«Малыша Жене родила»: Миронов стал отцом благодаря Пугачевой

Личная жизнь Евгения Миронова окутана тайной. Известно лишь, что артист никогда не был женат, но у него есть сын Петр. Оказывается, его появлению на свет поспособствовала сама Алла Пугачева.

Примадонна и Евгений дружат уже много лет. Именно артистка и посоветовала Миронову обратиться в агентство по подбору суррогатных матерей. Алла Борисовна и сама обращалась в клинику, где ей помогли завести младших детей — Гарри и Лизу. Евгений взял совет на вооружение, и через некоторое время он впервые стал счастливым отцом.

«Малыша Жене родила суррогатная мать», — рассказал один приятель артиста.

Евгений нечасто показывает своего отпрыска публике. Он почти не выставляет фотографий с ним и не посещает с мальчиком массовые мероприятия.

Впервые Миронов вывел своего сына в свет в начале 2020 года: сын и отец посетили премьеру мультика «Белка и Стрелка. Карибская тайна». В этот день артист впервые официально представил Петю общественности.