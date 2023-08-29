Малыша скрывали два года: Меладзе застали врасплох с молодой красоткой и ребенком

Константин Меладзе не комментирует новости о расставании с Верой Брежневой. Певица сняла обручальное кольцо, чем спровоцировала разговоры о семейном разладе. А теперь музыканта застукали с эффектной красоткой и маленьким ребенком, которого скрывают от публики.

Артиста застали врасплох в интересной компании в аэропорту Рима. Рядом с ним экс-солистки «ВИА Гры» не оказалось, зато была молодая дамочка с малышом, которому на вид не дать больше трех лет.

Как сообщают СМИ, брат исполнителя хита «Иностранец» пребывал в отличном расположении духа и был учтив со своей очаровательной спутницей. Он помог ей с тяжелым чемоданом и пропустил вперед.

Но сплетников ждет и другая новость. Говорят, рядом с автором многочисленных хитов была вовсе не любовница, а его старшая дочь, 23-летняя Алиса. Она появилась на свет в первом браке Меладзе. После развода с Яной Сумм звезда продолжил общение с ней и еще с двумя наследниками — дочерью Лией и сыном Валерием.

По слухам, несколько лет назад звездная наследница впервые стала мамой. Но заявлять об этом публично в знаменитом семействе не желают.