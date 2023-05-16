Малыш вырос: возмужавший Лео из «Клона» точно украдет ваше сердце

Виктор Кугула засветился в сериале «Клон», когда ему было пять лет. Актер сыграл маленького Лео и, несмотря на столь юный возраст, блестяще справился со своей задачей. Но большой звездой кино так и не стал.

После завершения работы над популярным проектом артист не знал отбоя от новых предложений. Он снялся еще в нескольких сериалах, но в 2005 году неожиданно для своих поклонников ушел в тень. Тогда заговорили о том, что повзрослевший актер, как это часто бывает, перестал интересовать режиссеров. Между тем Кугула сам отметил, что кино его больше не интересует.

Виктор поступил на факультет рекламы и вскоре начал работать по профессии. В свободное время он любит заниматься спортом — увлекается боксом и серфингом, ладит со скейтбордом. Сегодня знаменитости 27 лет, и в нем невозможно узнать того самого малыша. Он вырос, возмужал и стал бородатым красавчиком, способным украсть сердце любой девушки.