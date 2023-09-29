Малыш с нестандартно большой головой взорвал Сеть: вот как сегодня живет бедняга, которого бросила мать

История Димы Калекина взволновала многих. Малыш появился на свет с редким диагнозом «гидроцефалия», из-за чего его голова имеет неестественно огромные размеры. Родная мама сразу отказалась от ребенка. Так Дима оказался в доме малютки. Казалось, у него нет шанса на нормальную жизнь, но сюжет о сироте увидела американская пара.

Рут и Ернест Чаверс уже воспитывали шестерых приемных детей и не смогли пройти мимо беды Калекина. Супруги решили забрать мальчика из детского дома для инвалидов и воспитать как своего сына. Так Дима оказался в американском штате Вермонт в окружении любящих родителей и многочисленных братьев и сестер.

Новоиспеченные мама и папа героя уверены, что крошке суждено прожить долгую и счастливую жизнь. Врачи в США дают положительные прогнозы по поводу будущего Димы. Недуг не затронул важные части мозга, поэтому мальчик сможет полноценно расти и развиваться.