Малыш с аномалией: сын Пэрис Хилтон от сурмамы выглядит не как все (фото)

Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум стали родителями в начале 2023 года. Мальчик Феникс появился на свет благодаря суррогатной матери, и после этого светская львица старательно скрывает его от глаз публики. В блоге знаменитости есть лишь несколько кадров сына, которые не остаются без пристального внимания публики.

Так, несколько дней назад она поделилась серией фотографий, на которых позирует с Фениксом в Нью-Йорке. Как отметили внимательные подписчики, мальчик на фотографиях выглядит неестественно из-за своей чересчур большой головы. Многие даже предположили, что ребенок страдает от серьезного заболевания.

«Что с вашим сыном?», «Феникс меня пугает, вам точно нужно к врачу», — пишут поклонники.

Однако сама Хилтон раскритиковала пользователей Сети за их сообщения. По ее словам, Феникс полностью здоров. А голова ребенка, судя по словам врачей, у которых они наблюдаются, выглядит большой из-за большого мозга.