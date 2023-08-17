Малыш от сурмамы: бывшая Бондарчука ошарашила народ первым фото сына
Такого поворота фанаты не ожидали.
Светлана Бондарчук давно наладила личную жизнь после развода с известным режиссером Федором Бондарчуком. Актриса отметила третью годовщину свадьбы с Сергеем Харченко и рассказала о пополнении в семье.
Новость о том, что модель теперь многодетная мать, стала шоком для всех. Никто из поклонников блондинки, а также многие коллеги по шоу-бизнесу даже не догадывались, что она вновь испытала счастье материнства.
В социальных сетях знаменитость ошарашила народ первым фото своего сына. Малышу, которого счастливые родители назвали Петром, уже исполнилось полгода.
«Поздравляйте», — написала экс-редактор журнала HELLO!.
Звезда не скрывает, что ее кроха появился на свет благодаря суррогатной матери. Подписчики поздравляют теледиву с этим важным событием и восхищаются ее смелостью.
«Вот это суперновости», «Боже мой, какая радость», «До чего же это здорово», «Это потрясающе. Как же круто. Вы герой», — отметили фолловеры в комментариях.