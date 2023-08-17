Малыш от сурмамы: бывшая Бондарчука ошарашила народ первым фото сына

Светлана Бондарчук давно наладила личную жизнь после развода с известным режиссером Федором Бондарчуком. Актриса отметила третью годовщину свадьбы с Сергеем Харченко и рассказала о пополнении в семье.

Новость о том, что модель теперь многодетная мать, стала шоком для всех. Никто из поклонников блондинки, а также многие коллеги по шоу-бизнесу даже не догадывались, что она вновь испытала счастье материнства.

В социальных сетях знаменитость ошарашила народ первым фото своего сына. Малышу, которого счастливые родители назвали Петром, уже исполнилось полгода.

«Поздравляйте», — написала экс-редактор журнала HELLO!.

Звезда не скрывает, что ее кроха появился на свет благодаря суррогатной матери. Подписчики поздравляют теледиву с этим важным событием и восхищаются ее смелостью.