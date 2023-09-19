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Малыш на фото стал самым известным врачом-бодибилдером в мире: точно слушали его советы

19 сентября 2023 17:15
Малыш на фото стал самым известным врачом-бодибилдером в мире: точно слушали его советы

Своим примером убедил миллионы следить за здоровьем.

Этот очаровательный ребенок с трогательными большими глазами давно превратился во взрослого мужчину. Можно было бы даже сказать в «пожилого», но к такому человеку не применить подобные эпитеты. В 70 лет он может подтянуться на перекладине сотни раз, каждый день поднимает штангу и может дать фору многим 30-летним.

Маленький Саша в детстве вовсе не мечтал о карьере врача. У него было три заветных желания. Мальчишка с фотографии хотел, чтобы во всем мире царил мир, а сам он научился летать. И, конечно, он загадывал стать самым сильным — в этом точно преуспел.

Александр Мясников — один из самых известных теледокторов нашей страны. Он не устает удивлять публику своей физической формой, продолжает вести активную жизнь, особенно по меркам «пенсионера». В свои 70 лет ведущий служит живым примером: сохранить здоровье можно в любом возрасте, если заботиться о нем правильно.

Малыш на фото стал самым известным врачом-бодибилдером в мире: точно слушали его советы
Фото: Кадр из программы «Судьба человека», Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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