Малыш на фото стал самым известным врачом-бодибилдером в мире: точно слушали его советы

Этот очаровательный ребенок с трогательными большими глазами давно превратился во взрослого мужчину. Можно было бы даже сказать в «пожилого», но к такому человеку не применить подобные эпитеты. В 70 лет он может подтянуться на перекладине сотни раз, каждый день поднимает штангу и может дать фору многим 30-летним.

Маленький Саша в детстве вовсе не мечтал о карьере врача. У него было три заветных желания. Мальчишка с фотографии хотел, чтобы во всем мире царил мир, а сам он научился летать. И, конечно, он загадывал стать самым сильным — в этом точно преуспел.

Александр Мясников — один из самых известных теледокторов нашей страны. Он не устает удивлять публику своей физической формой, продолжает вести активную жизнь, особенно по меркам «пенсионера». В свои 70 лет ведущий служит живым примером: сохранить здоровье можно в любом возрасте, если заботиться о нем правильно.