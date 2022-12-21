Малыш из фильма «Жизнь прекрасна» вырос: вы не сдержите эмоций, увидев его спустя 25 лет

Малыш Джорджо Кантарини из Италии стал звездой в том возрасте, когда актеры даже еще не начинают свою карьеру. В 5 лет мальчик оказался на площадке фильма «Жизнь прекрасна», куда его взял режиссер Роберто Бениньи. Премьера картины в 1997 году имела всемирный успех, а ее создатели получили три «Оскара».

Спустя три года Джорджо уже блистал в другом фильме — «Гладиатор»: на его участии лично настоял Ридли Скотт. Несмотря на уверенный старт, дальнейшая карьера Кантарини была не такой звездной. Мальчик захотел связать свою жизнь с актерским мастерством, ведь съемки произвели на него большое впечатление, и активно начал воплощать мечту в реальность.

Сейчас на счету 30-летнего Кантарини несколько ролей в итальянских телевизионных фильмах, которые, впрочем, не получили большого успеха. Судя по соцсетям, малыш превратился в привлекательного молодого человека. Джорджо часто принимает участие в фотосессиях, примеряя на себя разные образы.