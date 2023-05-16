Маляр-строитель из России умудрилась стать звездой подиума: ее внешность шокирует

Сегодня стандарты красоты изменяются почти каждый год. Но теперь именитые дизайнеры обращают внимание и на людей, чья внешность далека от модельных параметров. И в этом им помогает агентство Lumpen.

Среди таких манекенщиц немало представительниц России. А одной из самых ярких стала Надежда Lertulo. У нее рыжие волосы, выразительные черты лица и маленькие глаза. Но особенностью женщины стали ее накачанные руки и мускулистая спина. Благодаря такой фигуре модель часто появляется на показах или на страницах глянцевых журналов в необычных образах, чем и шокирует публику.

Трудно поверить, но раньше Надежда была обычным маляром-строителем и даже не задумывалась о карьере манекенщицы. Из-за тяжелого физического труда тело женщины изменилось, и друзья посоветовала ей обратиться в известное агентство. Теперь она не только ходит по подиуму, но и снимается в кино.