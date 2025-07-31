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«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться»

31 июля 2025 11:21
«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться»

Постановщик лишь в последние годы жизни открыл для себя прекрасный многосерийный мир.

Владимир Меньшов, как выяснилось, был из тех, кто сериалы не жаловал. В Москве свой день он завершал просмотров новостей, а всё, что длилось больше двух часов и не называлось «кино», считалось чем-то второсортным. Сериалы смотрела жена, дочь, внуки — а он держался. Пока однажды не отправился на Сахалин.

В 2019 году, возглавляя жюри фестиваля «Утро Родины» на Сахалине, Меньшов резко сменил гнев на милость. Взгляд, мол, пересмотрел. Ведь раньше-то он «вообще не смотрел» — а теперь стал «компетентным собеседником для родственников».

Причина такого резкого перехода — «Домашний арест» Петра Буслова, комедия с социальной начинкой, где чиновника-самодура сажают не в СИЗО, а в коммуналку. Точнее, он сам себя туда сажает — потому что прописан не в особняке, а в квартире, где родился. И попадает не в тюрьму, а в бытовой ад.

«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться»

Герой Павла Деревянко теряет власть и оказывается в обществе тех, кто на него плевал с самого начала. Рядом — алкоголики, либералка с пустыми лозунгами, любительница СССР, дети, мечтающие о ноутбуке. А ещё — Сергей Бурунов.

Меньшов после перелёта в Южно-Сахалинск первым делом не спать пошёл, а отсмотрел три серии подряд. Хотя по условиям фестиваля можно было ограничиться двумя. Но остановиться он уже не мог. Потому что понял: сериалы — это уже не мыльная жвачка, а формат, где можно говорить всерьёз. Без истерик, без клоунады, без шелухи.

«Когда-то малоуважаемое занятие — снимать сериалы — сегодня становится все более популярным. Кино, увы, предпочитает стрелялки и догонялки, — говорил он. — А в сериалах появилась возможность рассказывать вдумчивые, спокойные истории.

Вот так и вышло, что мэтр, презиравший сериалы, в итоге оказался их главным защитником. Спасибо коммуналке и Бурунову.

Ранее мы писали: «Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Слова пацана. Кровь на асфальте», «Домашний арест»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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