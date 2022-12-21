Малометражка с ремонтом из нулевых: не поверите, как живет тяжелобольной Борис Корчевников (фото)

Борис Корчевников охотно расспрашивает знаменитостей про их личную жизнь, но сам распространяться о сокровенном не любит. В свои 40 лет звезда экрана ни разу не был женат и не имеет детей. Более того, он все еще живет под одной крышей со своей мамой — Ириной Леонидовной.

Это стало известно после того, как скрытный ведущий шоу «Жизнь и судьба» засветился вместе с родительницей в программе «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым. Съемки выпуска проходили в квартире Бориса, которая оказалась малометражкой с ремонтом из нулевых.

Кизяков и его собеседники расположились на кухне в теплых бежевых тонах. Обстановку комнаты современной не назовешь: она выглядит скромной, зато уютной. Многие зрители обратили внимание на обилие икон на стенах — Корчевников не раз признавался, что является верующим человеком.

В рамках шоу ведущий, которому ранее диагностировали опухоль мозга и провели операцию по ее удалению, признался, что больше всего мечтает о крепкой семье. Тем не менее с выбором спутницы жизни Корчевников не спешит.