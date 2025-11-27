Меню
Мало того что не Юрий, так еще и не Борисов: номинант на «Оскар» прославился под фамилией матери — и это легко понять

27 ноября 2025 14:44
Родители сами были инициаторами.

Юра Борисов сегодня один из самых заметных российских актеров, и мировой успех «Аноры» лишь закрепил его позиции. Его имя теперь звучит на фестивалях, он входит в шорт-листы премий, а зрители по всему миру знают его в лицо. За этой заметной карьерой скрывается маленькая личная история, о которой знают далеко не все.

Почему актера везде называют именно Юра, а не Юрий? И откуда на самом деле появилась фамилия Борисов, если в документах его отца значилась другая?

Давайте по порядку

Сам актер не раз объяснял, что просит писать в титрах именно «Юра». Для него это не попытка казаться проще, а внутренний протест против излишней формальности, с которой он рос.

В его семье родители обращались друг к другу на «вы», и эта холодность запомнилась ему с детства. В школе было то же самое: уважения от «вы» он не чувствовал, лишь дистанцию. Поэтому в профессии он выбирает более живое, человеческое имя.

В кино я часто играю простых парней – мне кажется, что имя Юра вызывает больше доверия у зрителей, чем Юрий, – говорил актер.

Но куда удивительнее история с фамилией. Она досталась ему от матери, а не от отца. Интересно, что именно родители решили сделать ее главной в семье. Отец Юры родился под фамилией Сивуха.

И, кажется, ее значение не совсем устраивало мужчину. Это слово в деревнях давно используют для обозначения дешевого крепкого напитка. Возможно, «спиртовая» фамилия часто становилась поводом для шуток.

В какой-то момент отец понял, что не хочет, чтобы к его детям приставала эта тень. После свадьбы он взял фамилию супруги, и так появилась семья Борисовых.

Настоящую фамилию актера — ту самую, которую он мог бы носить — большинство зрителей даже никогда не слышали. А вот «Юра Борисов», можно сказать, стал брендом, и за этим брендом скрывается человек, который выбрал простоту вместо формальностей.

Ранее мы писали: «Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

Фото: Кадры из фильма «Анора» (2024 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
