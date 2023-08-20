Мало родиться красивой: Курковой сочувствуют всей страной после случившегося

Равшана Куркова не посвящает поклонников в детали личной жизни. Актриса долго не рассказывала, что родила своему возлюбленному Сергею Абгаряну сына Гаспара. И явно не спешила сознаваться в том, что отношения с бизнесменом исчерпали себя.

Слухи о разрыве со звездой подтвердил предприниматель. В социальных сетях он уже публикует снимки с новой избранницей, которая к тому же ждет от него ребенка.

Многие россияне сочувствуют знаменитости, которой никак не удается выйти замуж и создать крепкую семью. Пример Курковой доказывает: мало родиться красивой. Эффектная внешность не залог женского счастья.

«Они не вместе. Что он делает никого не волнует, главное, чтобы у нее и детей было все хорошо», «Этот „отец“ совершенно неизвестен, и бог с ним. Чужая жизнь — потемки, как говорила моя бабуля», — поддерживают артистку в Сети.

Между тем брюнетка, судя по всему, мало переживает из-за случившегося. В прошлом году она родила дочь, но имя ее отца предпочитает держать в тайне.