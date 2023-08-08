Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все

Леонид Гайдай много лет прожил в счастливом браке с актрисой Ниной Гребешковой. Но из-за активной работы они не могли найти времени для детей — у пары родилась только одна дочь Оксана. Женщина не пошла по стопам знаменитых родителей и стала экономистом. У нее также родилась только одна наследница — дочь Ольга.

На одном из ток—шоу внучка знаменитого советского режиссера оказалась в качестве гостьи. Публику поразил внешний вид внучки Гайдая. Она носит стильную короткую стрижку с выбритыми висками, из-за которой похожа не на взрослую женщину, а на озорного мальчишку. Поклонники режиссера заметили, что внучка выросла его копией. И форма лица, и прищур — все это Ольга получила от Гайдая. А короткая стрижка только усилила сходство.

Сама женщина рассказала, что прекрасно помнит деда, но никогда не воспринимала его как великого режиссера. Для нее он был просто дедушкой, иногда суровым, но всегда заботливым.