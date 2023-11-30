Мало кто знал: Рязанов сызмальства страдал пагубным пристрастием

Эльдар Рязанов — один из величайших режиссеров отечественного кинематографа. Его фильмы, включая «Иронию судьбы», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Вокзал для двоих», «Служебный роман», пользуются популярностью у зрителей. Но мало кто знает, что все эти картины могли никогда не увидеть свет, если бы не удивительный поворот судьбы, спасший Рязанова от саморазрушения.

Все началось после революции, когда Софья Шустерман, дочь состоятельных родителей, познакомилась с молодым красноармейцем и разведчиком Александром Рязановым. Они влюбились и решили сбежать вместе сначала в Китай, а затем в Иран. Пара провела несколько лет за границей, представляя интересы Советского Союза. Но вскоре Софья узнала о своей беременности, и они решили вернуться в Россию.

Маленький Эльдар, чье имя переводится как «владеющий миром», родился в Самаре, но вскоре после рождения переехал с мамой в Москву, где отец был назначен начальником винного главка. Однако отец Эльдара начал прикладываться к бутылке, и его пьянство стало причиной развода с Софьей, которая через некоторое время вышла замуж во второй раз.

Хотя отчим хорошо относился к пасынку и серьезно занимался его воспитанием, Эльдар связался с неблагополучной компанией уже в семилетнем возрасте. Он начал курить, играть в карты и материться, словно взрослый. Такое детство не предвещало яркого будущего.

В 13 лет, когда началась война, Эльдар с семьей эвакуировался в Куйбышев. Там ему пришлось столкнуться с холодом и голодом. Чтобы справиться с этим, он начал пить вместе с другими мальчишками. В 16 лет он попал в больницу из-за алкогольного отравления. В больнице он встретил доктора, который зло пошутил над его состоянием и бросил подростку в лицо, что спасать его и таких, как он, не имеет смысла.

Это стало для молодого Рязанова пробуждением. Он понял, что такой образ жизни может привести к печальным последствиям. Парень решил измениться и посвятить себя кино, поступил в Московский институт киноискусства — там получил знания и навыки для реализации своих творческих идей.